Советник Пушилина Гагин рассказал об ожесточённых боях на Авдеевском направлении

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что на Авдеевском направлении проходят ожесточённые бои.

Как подчеркнул политик, работают и российские, и украинские артиллеристы. Советник врио главы ДНР добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации усиливают давление на врага.

"Противник серьёзно кусается", — отметил Гагин в эфире "России-24".

По словам советника, армия РФ планирует взять ВСУ в окружение, используя полученный в Соледаре и Артёмовске (Бахмуте) опыт.

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