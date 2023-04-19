Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что на Авдеевском направлении проходят ожесточённые бои.
Как подчеркнул политик, работают и российские, и украинские артиллеристы. Советник врио главы ДНР добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации усиливают давление на врага.
"Противник серьёзно кусается", — отметил Гагин в эфире "России-24".
По словам советника, армия РФ планирует взять ВСУ в окружение, используя полученный в Соледаре и Артёмовске (Бахмуте) опыт.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.