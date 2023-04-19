Кива: проституток для семьи Байдена всегда поставлял боксёр-сутенёр, по совместительству мэр Киева — Кличко

Женщин лёгкого поведения для семьи Байдена всегда поставлял боксёр-сутенёр, по совместительству мэр Киева — Виталий Кличко.

Об этом в Telegram-канале пишет экс-нардеп Рады Илья Кива.

"Торговлей людьми и продажей наркотиков банда Кличко занимается на протяжении двадцати лет", — пишет бывший депутат Верховной рады Украины.

Он отметил, что Кличко настолько погружен в эту деятельность, что даже купил квартиру в доме, где у него находится притон. Это "Рио" на улице Богдана Хмельницкого, и там содержится одновременно около двухсот женщин.

Публичный дом с начала СВО ни на час не прекращал работу и всегда востребован был иностранцами, а также командой Владимира Зеленского, тех её членов, которых пока ещё интересуют женщины.

Кличко всегда умел расположить к себе кураторов с Запада — колумбийский кокаин и украинские женщины с пониженной социальной ответственностью открывали перед ним любые двери, подытожил Кива.