Арестович призвал ждать новой атаки российской армии: РФ уже готовится ко второму раунду

Алексей Арестович рассказал, по какому сценарию будет развиваться противостояние России и Украины.

Украинский военный аналитик объяснил, что Киев должен быть готов к новой атаке ВС РФ.

"Основой нашего стратегического планирования до 2030 года должна стать подготовка ко второй российско-украинской войне", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Телеграм-канале.

Он уверен, что Россия намерена создать Вооруженные силы нового образца с несколькими десятками новых дивизий.

"РФ уже готовится ко второму раунду", — выразил своё мнение Арестович.

Аналитик напомнил, что по аналогии со второй чеченской войной власти РФ собираются сделать "вторую украинскую".

Он упрекнул сограждан в том, что вместо усиления ВСУ на Украине заняты очередным циклом ругани и воровства.

Ранее Алексей Арестович рассказал о невозможности провести сейчас контрнаступление ВСУ.

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