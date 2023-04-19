Матвийчук: у стран Запада нет новых зенитных ракет, чтобы дать их Киеву

Украина терпит бедствие, у неё нет средств ПВО, нет зенитных ракет, она будет их просить у Запада, однако эти ракеты Киеву не дадут. Такое мнение высказал полковник запаса военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Pravda.Ru.

"А если дадут, то очень ограниченной возможности. Почему? Потому что таких свободных ракет у Запада нет: ни в Германии, ни в Польше, ни, тем более, во Франции. У них есть их ограниченное количество для выполнения своих работ. Думаю, что им дадут что-нибудь старое, типа Challenger, возможно, "Вулкан" а новые зенитные ракеты им вряд ли дадут", — заявил аналитик.

Дело в том, что Киев почему-то посчитал себя структурной системой безопасности Европы, а он ею не является. Он в данной ситуации обуза для Европы, и Европа, собственно говоря, снабжает его по остаточному принципу: что у них есть — то и получите, добавил собеседник издания.

Ранее газета Financial Times написала, что Киев на заседании в "Рамштайне" запросит у Запада срочные поставки зенитных ракет.

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