Военные РФ уничтожили в Бахмуте боевика ВСУ, который сжигал людей в Доме профсоюзов в Одессе

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Бахмуте (Артёмовске) российскими войсками уничтожен украинский неонацист Александр Станков с позывным "Перун", который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. Об этом сообщил в среду в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный.

Репортёр отметил, что боевик служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ).

Напомним, пожар в Доме профсоюзов начался вечером 2 мая 2014 года. По официальной версии, тогда погибли 42 человека.

Ранее вчера появились сообщения о ликвидации в зоне СВО депутата Рады, который прославился тем, что выносил с трибуны Арсения Яценюка.

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