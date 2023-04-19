Сенатор Бондарев: Киев вынужден пользоваться надувными танками из-за нехватки западной техники

Киев использует надувные танки не только для того, чтобы сохранить настоящие, но и потому, что испытывает серьёзную нехватку западной военной техники.

Запад просто физически не может передавать Украине необходимое количество вооружений. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Истинная подоплека использования Украиной надувных танков связана с тем, что Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве", — написал Бондарев в своём Telegram-канале.

Политик напомнил, что надувные танки, внешне имитирующие настоящие, созданы для того, чтобы отвлечь внимание противника.

Ранее западная пресса уже писала, что для экономии дорогостоящих вооружений, которые Запад поставляет Киеву, последний может применять на поле боя надувные танки, гаубицы и прочую технику.

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