Военкоры: ВСУ бросили резервы в наступление под Кременной, но потеряли три танка

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) скопили силы в районе Кременной в ЛНР и попытались перейти в наступление на этом участке. Об этом сообщают военные корреспонденты в соцсетях в среду.

Отмечается, что атака боевиков была отбита российскими военными, ВСУ потеряли три танка и отступили.

Противник, безусловно. будет за счёт переброшенных на Краснолиманское направление резервов пробовать вернуть себе здесь инициативу и возобновить атаки, прокомментировал сообщение военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

По его мнению, ВСУ проиграли предшествующий раунд этой кампании из-за того, что часть готовившихся для наступления на Кременную резервов пришлось перебросить под Артемовск. Это в числе прочего сказалось и на темпах и масштабе операций ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ уже идёт.

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