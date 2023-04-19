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Минобороны: ВС России уничтожили до 380 украинских военных на Донецком направлении

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ рассказали о потерях украинской армии на Донецком направлении за последние сутки.

Минобороны: ВС России уничтожили до 380 украинских военных на Донецком направлении

По данным официального Telegram-канала ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали до 380 военных ВСУ. Вместе с этим в министерстве сообщили, что Украина потеряла танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин, восемь автомобилей, САУ "Акация", гаубицу Д-20 и машину реактивной системы залпового огня "Град".

Ранее в МО заявили, что подразделения ВДВ ВС России блокировали Артёмовск (Бахмут) с северной и южной окраин.

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😱Вот они — причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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