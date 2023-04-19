Минобороны: ВС России уничтожили до 380 украинских военных на Донецком направлении

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ рассказали о потерях украинской армии на Донецком направлении за последние сутки.

По данным официального Telegram-канала ведомства, Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали до 380 военных ВСУ. Вместе с этим в министерстве сообщили, что Украина потеряла танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин, восемь автомобилей, САУ "Акация", гаубицу Д-20 и машину реактивной системы залпового огня "Град".

Ранее в МО заявили, что подразделения ВДВ ВС России блокировали Артёмовск (Бахмут) с северной и южной окраин.

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