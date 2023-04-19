Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Артёмовск с северной и южной окраин

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения ВДВ Вооружённых Сил России блокировали Артёмовск (Бахмут) с северной и южной окраин. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ в среду.

В сводке ведомства также заявили, что штурмовые отряды освободили три квартала за сутки в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.

Ранее военкоры сообщили, что боевики ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны между Артёмовском и Северском в ДНР.

Также в Бахмуте был ликвидирован неонацист с позывным "Перун", сдигавший людей в Доме профсоюзов в Одессе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.