Военкор Коц объяснил, почему не все жители Артёмовска ушли из воюющего города: они ждали русских

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Александр Коц побеседовал с жителями Артёмовска, которые объяснили ему, почему остались в воюющем городе, где не работают магазины и больницы, и где им приходится сидеть без воды, тепла и света.

Один из местных жителей со слезами на глазах рассказал военкору, что для него Советский Союз — родина, поэтому не ждать прихода российской армии он просто не мог.

Мужчина признался, что ожидание было мучительным.

"Я бы не прятался здесь, ушел бы с хохлами. Не ждал бы русских… Я ждал, думал, побыстрее придете…", — сказал житель Артёмовска, слова которого приводит Коц в своём Telegram-канале.

Собеседник добавил в разговоре с военкором, что он был в своё время награждён Орденом трудовой славы Советского Союза. После этого он не мог сдержать слёз.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Артёмовск блокирован российскими подразделениями ВДВ с южной и северной окраин.

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