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Wiadamosci: Блащак заявил о создании в Польше самой сильной сухопутной армии в Европе

Силовые структуры

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава планирует модернизировать свои войска и сделать польскую армию самой сильной сухопутной армией в Европе. Однако некоторые эксперты относятся к таким заявлениям настороженно и скептически, пишет Wiadamosci.

Wiadamosci: Блащак заявил о создании в Польше самой сильной сухопутной армии в Европе

1000 танков, 1400 БМП, 500 РСЗО HIMARS, беспилотники, самолёты и другое вооружение — всё это ведомство хочет закупить. Кроме того, численность армии планируется довести до 300 тыс. человек. Что касается вооружений, то на его поставку в Польшу потребуется более 25 лет, считают эксперты. А собрать необходимое количество военнослужащих не получится за два года, о которых заявил Блащак.

Кроме того, финансово Варшава не сможет содержать такую армию, о которой мечтает, так как расходы лягут на бюджет страны. Это, в свою очередь, может вызвать волну протестов среди мирного населения страны, пишет источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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