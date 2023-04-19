Экс-советник Кучмы Соскин указал на неминуемый крах Украины из-за действий Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевская власть занимается чем угодно, но только не своими обязанностями. Он связывает такое халатное отношение к делам Украины с неопытностью политиков.

"Это, по сути, крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества", — сказал соскин на своём YouTube-канале.

Он отметил наиболее важные области, в которых Незалежная испытывает проблемы — это экономика и финансы. Сейчас наблюдается разрушение бизнеса и падение предпринимательской активности.

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