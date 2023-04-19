Вечером 19 апреля слышны мощные взрывы, а также замечен пожар в Днепропетровской области.
Это беспилотные аппараты-камикадзе "Герань" атаковали инфраструктурные объекты врага, сообщает Telegram-канал издания "Русская Весна".
"Мощные взрывы и пожар в Днепре: "Шахиды" атаковали вражеские цели", — пишут военкоры.
Также российские беспилотники атакуют вражеские цели в Запорожской области — активно прилетает по украинским позициям, в основном по системам противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожают боевую технику армии Украины на Северском направлении.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.