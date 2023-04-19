Глава офиса Зеленского Ермак сообщил, что на Киев рухнул спутник НАСА

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

СМИ Украины сообщили о яркой вспышке над Киевом, после чего глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что это была работа украинской ПВО.

Позже вдруг он удалил своё сообщение. Затем местные паблики со ссылкой на киевские власти написали, что вспышка была результатом падения списанного спутника НАСА.

На Киев точно упал американский спутник, сказал затем глава Киевской ВОА Сергей Попко.

При этом, в ВВСУ не подтвердили информацию о падении спутника, отметил представитель командования Воздушных сил Украины Игнат.

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