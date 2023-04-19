Кашеварова о работе ВС РФ в Харьковской области: Начали сейчас бить с использованием авиации, Гераней, артиллерии, ракетных систем

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала о попытках российской армии уничтожить технику ВСУ.

Журналистка поддержала военнослужащих ВС РФ, которые, по её словам, приступили к ликвидации военной техники армии Украины.

"Давайте, ребята. Начали сейчас бить с использованием авиации, Гераней, артиллерии, ракетных систем по скоплениям техники противника в Харьковской области и на других направлениях", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Кашеварова отметила, что солдаты ВС РФ стремятся побыстрее всё это закончить, так как больше не могу сидеть в окопах месяцами без ротаций.

Ранее политолог Сергей Марков заявил об уничтожении 100 офицеров НАТО и 200 офицеров ВСУ.

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