ВС РФ на Харьковском направлении приступили к огневой подготовке атаки, сообщил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алёхин. По словам эксперта, вскоре ситуация на фронте может серьёзно измениться.
Как подчеркнул полковник, всем уже понятно, что в зоне спецоперации грядут крупные события. Как уточнил Алёхин, анализ ударов по ВСУ показывает, что ВС РФ "разворачиваются" именно в сторону Харьковского направления:
"Туда регулярно наносятся огневые массированные удары. Поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск ВСУ. Это делается неспроста, — пояснил полковник URA.RU. — Действительно, в скором времени на фронте произойдут какие-то крупные события. Будут в ближайшее время большие перемены на поле боя."
Как подчеркнул Алёхин, называть манёвр можно как угодно, но суть в том, что, вероятно, ВС РФ могут ударить по флангам, организовать прорыв и "охват".
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