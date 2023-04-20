Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американцы обрушились с критикой на украинского посла за слова про НАТО: "Мы должны умолять?"
РИА Новости: оператор ЗРК "Игла" сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара
Эксперты: медленный рост щенка может быть связан с кишечными паразитами и гипогликемией
NYT обвинила украинцев, говорящих про обстрелы ВСУ своих же городов, в российской пропаганде
NYT: США не понимают, как противостоять РФ и КНР с ядерным оружием — "Мы не знаем, что делать!"
РИА Новости: США прекратили полёты БПЛА Global Hawk над Чёрным морем из-за "Жнеца"
РИА Новости: ВСУ закидали гранатами подвал, где прятались мирные жители Артёмовска
Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи
NASA опровергло падение своего спутника на Киев: RHESSI ещё на орбите

Алёхин сообщил об огневой подготовке атаки РФ на Харьковском направлении. На фронте грядут крупные события

1:16
Силовые структуры

ВС РФ на Харьковском направлении приступили к огневой подготовке атаки, сообщил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алёхин. По словам эксперта, вскоре ситуация на фронте может серьёзно измениться.

Алёхин сообщил об огневой подготовке атаки РФ на Харьковском направлении. На фронте грядут крупные события

Как подчеркнул полковник, всем уже понятно, что в зоне спецоперации грядут крупные события. Как уточнил Алёхин, анализ ударов по ВСУ показывает, что ВС РФ "разворачиваются" именно в сторону Харьковского направления:

  • Волчанск,
  • Чугуев,
  • Гатище,
  • Русская Лозовая,
  • Русские Тишки,
  • Мартовая,
  • Старый Салтов
  • Изюм.

"Туда регулярно наносятся огневые массированные удары. Поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск ВСУ. Это делается неспроста, — пояснил полковник URA.RU. — Действительно, в скором времени на фронте произойдут какие-то крупные события. Будут в ближайшее время большие перемены на поле боя."

Как подчеркнул Алёхин, называть манёвр можно как угодно, но суть в том, что, вероятно, ВС РФ могут ударить по флангам, организовать прорыв и "охват".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Новый тактический знак заметили на натовской технике ВСУ
Новый тактический знак заметили на натовской технике ВСУ
Последние материалы
Jaguar F-Pace 2022 года: немного вспышки в сдержанный сегмент
Алёхин сообщил об огневой подготовке атаки РФ на Харьковском направлении. На фронте грядут крупные события
Американцы обрушились с критикой на украинского посла за слова про НАТО: "Мы должны умолять?"
РИА Новости: оператор ЗРК "Игла" сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара
Эксперты: медленный рост щенка может быть связан с кишечными паразитами и гипогликемией
NYT обвинила украинцев, говорящих про обстрелы ВСУ своих же городов, в российской пропаганде
Кошки чрезмерно мяукают по ночам, если испытывают боль, дискомфорт или хотят пообщаться
Тыквы требуют достаточного пространства в саду: могут вырасти до 10 килограмм каждая
NYT: США не понимают, как противостоять РФ и КНР с ядерным оружием — "Мы не знаем, что делать!"
Автомобиль Hyundai Sonata 2022 года — семейный седан, который отвечает всем требованиям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников