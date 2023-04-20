Глава Чечни Кадыров: Путин своим визитом в зону СВО подал пример командирских качеств

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров оценил поездку президента РФ Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику.

По его словам, глава государства подал пример для всех российских мужчин, которым следует стать "его единомышленниками и верными пехотинцами".

"Это прекрасный пример настоящего патриотизма и командирских качеств нашего президента, который осознанно посетил опасную зону боевых действий", — отметил Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что Путин рисковал своей жизнью ради встречи с военнослужащими на Херсонском и Луганском направлениях СВО. Политик заявил о готовности выполнить все приказы президента.

"Боевая задача — вступим в бой, восстановление инфраструктуры — отстроим!" — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров напомнил, что глава РФ приезжал в Чеченскую Республику, когда на её территории проводилась контртеррористическая операция. В тот период Путин эффективно решил вопросы, связанные с восстановлением населённых пунктов, указал политик.

Ранее российский президент посетил штаб группировки "Днепр" в районе Херсона и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, где заслушал доклады военачальников о боевой обстановке.

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