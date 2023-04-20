В Донбассе ликвидирован серебряный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Писковый. Согласно информации, ему был 21 год.
При каких обстоятельствах погиб спортсмен, не уточняется. Как и то, на каком направлении СВО это произошло.
"Руслан Писковый был серебряным призёром чемпионата мира по кикбоксингу по версии К-1, шестикратным чемпионом Украины и финалистом Чемпионата Европы", — пишет "Русская весна".
Как уточняет издание, при кикбоксёре нашли шевроны с нацистской символикой.
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