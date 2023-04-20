РВ: "Отважные" уничтожили минные поля ВСУ под Кременной ударом "Змея Горыныча"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие из группировки "О" продолжают перемалывать живую силу и технику вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике. Мощные взрывы прогремели в лесном массиве у населённого пункта Кременная. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Ударом из установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") были уничтожены минные поля ВСУ. Опорный пункт противника обнаружил оператор беспилотника, который передал координаты экипажу УР-77.

Бойцы выдвинулись на позицию и проделали проходы в минном поле для продвижения штурмовых групп ВС РФ к позициям боевиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили резервы в наступление под Кременной, но потеряли три танка и отступили.

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