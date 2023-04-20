Рогов: ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе Энергодара или Новой Каховки

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов не стал исключать попытку боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. По мнению политика, президент Владимир Зеленский может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймёт, что получит от этого выгоду и преференции от Запада.

Для форсирования Днепра у Киева есть несколько сценариев, заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области, добавил собеседник агентства.

Попытка форсировать Днепр, по его словам, представляет собой самоубийство и идиотизм. Однако искать в действиях киевских властей здравый смысл не стоит, заключил политик.

Ранее врио губернатора Запорожской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ стягивают силы для форсирования Днепра в Херсонской области.

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