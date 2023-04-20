Военный эксперт Колясников: Украина в цугцванге — любой ход ведёт к поражению

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим находится в безвыходном положении, заявил военный эксперт Сергей Колясников. Какие бы решения не принимало командование ВСУ, поражение украинской армии неизбежно.

"Украина, по сути, в цугцванге: положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции", — отметил он в своём Telegram-канале.

Любая попытка наступления ВСУ тут же встречает отпор российской авиации и артиллерии, что заканчивается потерей бронетехники и личного состава. Отказ от активных действий приведёт к тому, что "бандеровцев накроют в располагах, а технику — в местах сосредоточения", пояснил Колясников.

Ранее украинцы в соцсетях признались, что Артёмовск скоро перейдёт под контроль ВС РФ, так как местный гарнизон вымотан боями и остался без бронетехники.

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