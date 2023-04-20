Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВС РФ нанесли удары "Солнцепёком" и "Змеем Горынычем" по опорным пунктам ВСУ под Кременной
РИА Новости: Адмирал Виктор Лиина может стать командующим ТОФ
ВС РФ применили ТОС-1А "Солнцёпек" против укреплённых позиций ВСУ в районе Авдеевки
Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев
Электричка в Новосибирской области "потеряла" на ходу вагон с пассажирами
В Москве ради выкупа похитили мать помощника сенатора Совфеда
Сапёры нашли электрический стул для пыток людей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе
FT: солдат ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за один день в Артёмовске
В аэропорту Пулково самолёт с пробитым баком остановили за секунды до трагедии

Военнослужащих ВС Украины бросили на передовую в зоне СВО без продуктов и вооружения

1:27
Силовые структуры

Солдаты одной из рот 129-й бригады территориальной обороны украинской армии подали жалобу на своего командира. Военачальник отправил своё подразделение на передовую без продуктового запаса и тяжёлого вооружения, предоставив на подготовку всего полчаса. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Форпост".

Военнослужащих ВС Украины бросили на передовую в зоне СВО без продуктов и вооружения

Несмотря на многомиллиардную финансовую помощь, которую получает киевский режим от западных стран, командир не смог обеспечить закупку продуктов для своих подчинённых. При отправке на передовую зону военнослужащим не были предоставлены необходимые боевые ресурсы, включая средства связи и наблюдения, артиллерию и воздушную разведку. У них даже отсутствовал доступ к питьевой воде. Когда подразделение прибыло в зону боевых действий, никто не организовал эвакуацию раненых.

Украинские военные не смогли эффективно противостоять российским войскам и понесли большие потери. Командиры не отвечали на звонки своих подчинённых.

Чтобы избежать полного разгрома небоеспособного подразделения, военачальники отдали приказ на отход в тыл. Однако никакой поддержки для этого не было предоставлено, а офицеры по-прежнему не выходили на связь. Украинские солдаты выразили своё недоверие командирам, считая их действия и бездействие преступными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
Последние материалы
В Москве в СИЗО заключили бывшего замминистра культуры РФ
Секретарь СНБО Данилов назвал Иран единственной страной, которая точно поставляет оружие России
Эксперты объяснили, что говорит о кошке положение её хвоста
Санкции Запада превратили завод в Серпухове из банкрота в лучшее предприятие России
Audi Q5 2022 года: хороший выбор благодаря комфорту, спортивному стилю и динамике вождения
Депутат Шеремет: США не хотят признавать своё поражение на Украине из-за синдрома глобализма
Рогов заявил, что ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Адольфа Гитлера
Кушанашвили высказался о словесной перепалке двух артистов: "Назаров сам себе пишет, а Кучера кому-то заплатил"
Секретарь СНБО Данилов: на Донбасс ездил не президент России, а двойник Путина
РИА Новости: Турция уже сделала свой выбор в пользу России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников