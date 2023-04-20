Военнослужащих ВС Украины бросили на передовую в зоне СВО без продуктов и вооружения

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты одной из рот 129-й бригады территориальной обороны украинской армии подали жалобу на своего командира. Военачальник отправил своё подразделение на передовую без продуктового запаса и тяжёлого вооружения, предоставив на подготовку всего полчаса. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Форпост".

Несмотря на многомиллиардную финансовую помощь, которую получает киевский режим от западных стран, командир не смог обеспечить закупку продуктов для своих подчинённых. При отправке на передовую зону военнослужащим не были предоставлены необходимые боевые ресурсы, включая средства связи и наблюдения, артиллерию и воздушную разведку. У них даже отсутствовал доступ к питьевой воде. Когда подразделение прибыло в зону боевых действий, никто не организовал эвакуацию раненых.

Украинские военные не смогли эффективно противостоять российским войскам и понесли большие потери. Командиры не отвечали на звонки своих подчинённых.

Чтобы избежать полного разгрома небоеспособного подразделения, военачальники отдали приказ на отход в тыл. Однако никакой поддержки для этого не было предоставлено, а офицеры по-прежнему не выходили на связь. Украинские солдаты выразили своё недоверие командирам, считая их действия и бездействие преступными.

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