Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ни один европейский солдат не окажется на Украине.
"На Украине не будет сухопутных войск", — подчеркнула чиновница, слова которой приводит Bild*.
Вместе с этим она предупредила, что Запад не станет передавать ВСУ военные самолёты Tornado и Eurofighter. Как объяснила руководитель комитета по обороне, украинские солдаты не смогут вовремя научиться управлять истребителями.
Ранее в The Kyiv Independent сообщили, что глава военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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