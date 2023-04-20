Глава комитета парламента Германии по обороне: нога ни одного европейского солдата не ступит на украинскую землю

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ни один европейский солдат не окажется на Украине.

"На Украине не будет сухопутных войск", — подчеркнула чиновница, слова которой приводит Bild*.

Вместе с этим она предупредила, что Запад не станет передавать ВСУ военные самолёты Tornado и Eurofighter. Как объяснила руководитель комитета по обороне, украинские солдаты не смогут вовремя научиться управлять истребителями.

Ранее в The Kyiv Independent сообщили, что глава военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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