Полковник Тимошенко заявил о намерениях ВС Украины захватить Крым

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что в рамках контрнаступательной операции на Крым Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут использовать диверсионные группы для совершения атак внутри полуострова. Он допустил, что целью таких действий станет желание вызвать панику и расколоть общество.

"Не просто диверсии, а атаки могут быть, так как ВСУ не могут зайти на полуостров с суши", — поделился своей точкой зрения эксперт в беседе с URA.RU.

По словам бывшего полковника, диверсанты захотят нарушить стабильность общества на полуострове. Тимошенко отметил, что такие действия могут происходить в местах массового скопления людей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.