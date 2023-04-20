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Полковник Тимошенко заявил о намерениях ВС Украины захватить Крым

0:44
Силовые структуры

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что в рамках контрнаступательной операции на Крым Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут использовать диверсионные группы для совершения атак внутри полуострова. Он допустил, что целью таких действий станет желание вызвать панику и расколоть общество.

Полковник Тимошенко заявил о намерениях ВС Украины захватить Крым

"Не просто диверсии, а атаки могут быть, так как ВСУ не могут зайти на полуостров с суши", — поделился своей точкой зрения эксперт в беседе с URA.RU.

По словам бывшего полковника, диверсанты захотят нарушить стабильность общества на полуострове. Тимошенко отметил, что такие действия могут происходить в местах массового скопления людей.

 

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История Крыма за 20 минут
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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