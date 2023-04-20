Ходаковский оценил угрозу захвата Белгорода ВСУ: Чтобы разменять его потом на Крым

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский предостерёг от сделки с Западом, который может после захвата Белгорода предложить РФ обменять его на Крым.

Ходаковский отметил, что в наследство от ельцинских времён России достался "барыжный уклад".

"И когда я слышу, что противник, якобы, хочет забрать у нас Белгород, чтобы разменять его потом на Крым — я вижу ельцинское наследие", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Военачальник отметил, Запад уверен в готовности РФ "отдать один кусок родной земли взамен на другой".

Комбат "Востока" опасается, что если Западу будет способствовать успех, то он начнёт рассчитывать на наши "барыжные основы".

"Ничего ни на что не менять — бить врага везде, где бы он ни оказался!" — призвал Ходаковский.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что ВСУ войдут на территорию РФ при контрнаступлении.

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