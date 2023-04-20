WP: Россия обладает секретным оружием, нарушающим работу Starlink на Украине

Российская армия обладает секретным оружием, которое нарушает работу американских спутников Starlink на украинской территории, пишет The Washington Post.

По информации издания, "тайная система" радиоэлектронной борьбы создаёт большие проблемы для Вооружённых сил Украины (ВСУ) при использовании Starlink. Как пояснили журналисты, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные файлы Пентагона, речь идёт о российской системе РЭБ "Тобол".

"Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить работу Starlink на Украине", — сказано в документах Минобороны США.

В материале подчёркивается, что раньше западные наблюдатели не догадывались о применении РЭБ "Тобол" против спутников Starlink, которые являются важным оборудованием для ВСУ.

В середине апреля глава SpaceX Илон Маск заявил о способности новейшей российской системы РЭБ бороться со спутниками на геостационарной орбите.

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