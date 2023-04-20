Нардеп Вениславский: контрнаступление ВСУ будет сюрпризом для россиян и украинцев

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) удивит и россиян, и украинцев. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

Он назвал грядущую наступательную операцию Киева самым резонансным событием в медиапространстве. По его словам, боевики ВСУ осуществят атаки на непредсказуемых направлениях.

"Думаю, это будет сюрпризом не только для российских военных и российского общества, но и для многих украинцев", — сказал нардеп в эфире "Радио Свободы".

Политик уточнил, что российское руководство осознаёт "всю серьёзность наступления". Именно поэтому данную тему в последнее время широко освещают в соцсетях и ток-шоу России, считает Вениславский.

Ранее политолог Сергей Марков допустил, что ВСУ в ходе контрнаступления попытаются зайти на территорию РФ, однако основными направлениями удара украинской армии станут Мелитополь, Артёмовск и Угледар.

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