Для вооружённых сил Украины (ВСУ) будут важнейшими первые 24 часа контрнаступления, убеждены авторы Foreign Policy. Необходимо застать российские войска врасплох, заставить их паниковать и дезориентировать руководство России, считают эксперты издания.
Однако эти тезисы связаны с действиями, которые были при выходе на Купянск во время осеннего наступления Украины в Харьковской области, заявил полковник ВСУ в запасе военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 каналу.
Он отметил, что тогда украинская армия в первые сутки прорвала линию фронта вблизи Балаклеи, а тыл ВС РФ не оборонялся.
"А на этот раз у нас ни одной точки на линии фронта такой нет. Повсюду до глубины 100 километров, до армейской. Дивизионная глубина точно 40 — 50 километров", — рассказал полковник.
По его словам, почти до 100 километров в глубину у русских есть оборонительные укрепления. А войска рассредоточены — в каждом селе есть свой гарнизон и каждое село является гарнизонной линией обороны. Поэтому оперативного пространства там нет.
Военный эксперт не уверен, что в первые сутки контрнаступления военные РФ начнут "перегруппировываться и убегать". Он предположил, что это будет тяжёлое движение для ВСУ.
"100 километров фронта — это почти весь фронт. Поэтому нам придётся "прогрызаться" через этот "слоёный пирог" укреплений российских. И впоследствии увязываться уже в точечные, местные бои с гарнизонами", — заключил Свитан.
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