Полковник ВСУ Свитан: российские военные не побегут в первые сутки контрнаступления

1:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для вооружённых сил Украины (ВСУ) будут важнейшими первые 24 часа контрнаступления, убеждены авторы Foreign Policy. Необходимо застать российские войска врасплох, заставить их паниковать и дезориентировать руководство России, считают эксперты издания.

Однако эти тезисы связаны с действиями, которые были при выходе на Купянск во время осеннего наступления Украины в Харьковской области, заявил полковник ВСУ в запасе военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 каналу.

Он отметил, что тогда украинская армия в первые сутки прорвала линию фронта вблизи Балаклеи, а тыл ВС РФ не оборонялся.

"А на этот раз у нас ни одной точки на линии фронта такой нет. Повсюду до глубины 100 километров, до армейской. Дивизионная глубина точно 40 — 50 километров", — рассказал полковник.

По его словам, почти до 100 километров в глубину у русских есть оборонительные укрепления. А войска рассредоточены — в каждом селе есть свой гарнизон и каждое село является гарнизонной линией обороны. Поэтому оперативного пространства там нет.

Военный эксперт не уверен, что в первые сутки контрнаступления военные РФ начнут "перегруппировываться и убегать". Он предположил, что это будет тяжёлое движение для ВСУ.

"100 километров фронта — это почти весь фронт. Поэтому нам придётся "прогрызаться" через этот "слоёный пирог" укреплений российских. И впоследствии увязываться уже в точечные, местные бои с гарнизонами", — заключил Свитан.

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