По позициям украинской армии в районе Кременной был нанесён "очень сильный" удар. Об этом сообщает "Военная хроника".
По данным военкором, поражён склад с боеприпасами 26-й артиллерийской бригады ВСУ между населёнными пунктами Заречное и Торское. Судя по характеру удара, российские войска применили высокоточные бомбы ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции (МПК) разработки ГНПП "Базальт".
Ранее ВС РФ уничтожили опорные пункты противника в районе Кременной при помощи тяжёлых огнемётных систем.
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