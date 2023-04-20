По позициям ВСУ в районе Кременной был нанесён "очень сильный" удар

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По позициям украинской армии в районе Кременной был нанесён "очень сильный" удар. Об этом сообщает "Военная хроника".

По данным военкором, поражён склад с боеприпасами 26-й артиллерийской бригады ВСУ между населёнными пунктами Заречное и Торское. Судя по характеру удара, российские войска применили высокоточные бомбы ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции (МПК) разработки ГНПП "Базальт".

Ранее ВС РФ уничтожили опорные пункты противника в районе Кременной при помощи тяжёлых огнемётных систем.

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