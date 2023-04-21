В Донбассе уничтожили многократного чемпиона Украины по гребле Александра Дикого. Весло на автомат в составе ВСУ он сменил не так давно.
Известно, что Дикому было 42 года.
"Был четвёртым в составе сборной на чемпионате мира среди юниоров. Тренировался в Киеве на гребной базе "Водник", — передаёт "Русская весна".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что на территории ДНР ликвидировали чемпиона мира по кикбоксингу Руслана Пискового. Как сообщили источники, при экс-спортсмене нашли шевроны с нацистскими символами.
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Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.