РВ: в Донбассе уничтожен чемпион по гребле Дикий — сменил весло на автомат

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Донбассе уничтожили многократного чемпиона Украины по гребле Александра Дикого. Весло на автомат в составе ВСУ он сменил не так давно.

Известно, что Дикому было 42 года.

"Был четвёртым в составе сборной на чемпионате мира среди юниоров. Тренировался в Киеве на гребной базе "Водник", — передаёт "Русская весна".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на территории ДНР ликвидировали чемпиона мира по кикбоксингу Руслана Пискового. Как сообщили источники, при экс-спортсмене нашли шевроны с нацистскими символами.

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