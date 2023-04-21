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РВ: в Донбассе уничтожен чемпион по гребле Дикий — сменил весло на автомат

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Силовые структуры

В Донбассе уничтожили многократного чемпиона Украины по гребле Александра Дикого. Весло на автомат в составе ВСУ он сменил не так давно.

РВ: в Донбассе уничтожен чемпион по гребле Дикий — сменил весло на автомат

Известно, что Дикому было 42 года.

"Был четвёртым в составе сборной на чемпионате мира среди юниоров. Тренировался в Киеве на гребной базе "Водник", — передаёт "Русская весна".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на территории ДНР ликвидировали чемпиона мира по кикбоксингу Руслана Пискового. Как сообщили источники, при экс-спортсмене нашли шевроны с нацистскими символами.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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