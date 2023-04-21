РИА Новости: российские артиллеристы отработали по сотни целей ВСУ — контратака провалилась

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы группировки "Центр" отработали по более ста целям противника, сообщил начальник пресс-центра группировки, подполковник Александр Савчук. По его словам, на Торском и Червонодибровском участках ВСУшники предприняли попытку контратаки, но потерпели фиаско.

Так, боевики сразу из трёх бригад ВСУ: 81-й аэромобильной, 58-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригады попытались пойти в атаку, но были отброшены на старые позиции со значительными потерями.

"В результате удара штурмовой авиацией и огневого поражения артиллерией группировки "Центр" противник понёс потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — пояснил подполковник РИА Новости.

Кроме того, на Краснолиманском направлении российские пилоты Ка-52 и Ми-35 заметили скопление техники и живой силы противника и нанесли огневое поражение.

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