Боевики ВСУ случайно "слили" в Сеть свои позиции в Артёмовске. Украинцы снимали кадры о "героизме" и показали укреплённую огневую точку в многоэтажке всему интернету.
Боевик, который "работал оператором", снял не только свою позицию, но и всю точку в целом.
"У дома заполненные военными вырытые окопы, уходящие в подвал, а практически на каждом этаже здания торчат ВСУшники", — пишет "Русская весна".
Отметим, что по фото непонятно, живут ли в многоэтажном доме гражданские.
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