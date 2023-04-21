"РВ": боевик ВСУ случайно показал дом-крепость, снимая "героические" кадры для Сети в Артёмовске

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ случайно "слили" в Сеть свои позиции в Артёмовске. Украинцы снимали кадры о "героизме" и показали укреплённую огневую точку в многоэтажке всему интернету.

Боевик, который "работал оператором", снял не только свою позицию, но и всю точку в целом.

"У дома заполненные военными вырытые окопы, уходящие в подвал, а практически на каждом этаже здания торчат ВСУшники", — пишет "Русская весна".

Отметим, что по фото непонятно, живут ли в многоэтажном доме гражданские.