Вашингтон вложили огромные средства и деньги в обучение Черноморского флота России, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения, полковник в запасе Сергей Хатылёв.
Как подчеркнул полковник, Вашингтон направляет в зону работы российского флота БПЛА и дроны-разведчики, а наши бойцы их ликвидируют.
"Американцы выполняют благородную задачу: они учат наши войска тому, что необходимо на войне. При этом за их счёт мы учимся, они же деньги тратят", — пояснил военный "ПолитРоссии".
По его словам, несмотря на одни и те же "грабли", американцы продолжают, сами того не понимая, тренировать наших бойцов. Как подчеркнул Хатылёв, благодаря Вашингтону у России есть бесплатный полигон.
"Где же у нас такой полигон, где Черноморский флот, три дивизии и корпус выполняли стрельбы одновременно. Сложно такое организовать", — сыронизировал полковник.
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