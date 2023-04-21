Полковник Хатылёв: Вашингтон заплатил кучу денег за обучение Черноморского флота РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон вложили огромные средства и деньги в обучение Черноморского флота России, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения, полковник в запасе Сергей Хатылёв.

Как подчеркнул полковник, Вашингтон направляет в зону работы российского флота БПЛА и дроны-разведчики, а наши бойцы их ликвидируют.

"Американцы выполняют благородную задачу: они учат наши войска тому, что необходимо на войне. При этом за их счёт мы учимся, они же деньги тратят", — пояснил военный "ПолитРоссии".

По его словам, несмотря на одни и те же "грабли", американцы продолжают, сами того не понимая, тренировать наших бойцов. Как подчеркнул Хатылёв, благодаря Вашингтону у России есть бесплатный полигон.

"Где же у нас такой полигон, где Черноморский флот, три дивизии и корпус выполняли стрельбы одновременно. Сложно такое организовать", — сыронизировал полковник.

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