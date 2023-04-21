Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы российского десантного подразделения, использующие квадроциклы для быстрого перемещения на передовой, уничтожили группу солдат противника, которая готовила атаку на позиции ВС РФ.

Разведка с помощью тепловизоров обнаружила скопление живой силы неприятеля в лесополосе и координаты тут же были переданы мобильному подразделению ВДВ.

Десантники на квадроциклах выдвинулись в указанную точку, подтвердили данные разведчиков и уничтожили противника с помощью противотанковых ракетных комплексов "Фагот".

Ранее военный эксперт заявил, что российские силы сменили тактику проведения спецоперации, и теперь действия ВС РФ станут жёстче и решительней.

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