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Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"

0:45
Силовые структуры

Бойцы российского десантного подразделения, использующие квадроциклы для быстрого перемещения на передовой, уничтожили группу солдат противника, которая готовила атаку на позиции ВС РФ.

Бойцы ВДВ РФ на квадроциклах уничтожили скопление боевиков ВСУ из "Фаготов"

Разведка с помощью тепловизоров обнаружила скопление живой силы неприятеля в лесополосе и координаты тут же были переданы мобильному подразделению ВДВ.

Десантники на квадроциклах выдвинулись в указанную точку, подтвердили данные разведчиков и уничтожили противника с помощью противотанковых ракетных комплексов "Фагот".

Ранее военный эксперт заявил, что российские силы сменили тактику проведения спецоперации, и теперь действия ВС РФ станут жёстче и решительней.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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