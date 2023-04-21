Бойцы российского десантного подразделения, использующие квадроциклы для быстрого перемещения на передовой, уничтожили группу солдат противника, которая готовила атаку на позиции ВС РФ.
Разведка с помощью тепловизоров обнаружила скопление живой силы неприятеля в лесополосе и координаты тут же были переданы мобильному подразделению ВДВ.
Десантники на квадроциклах выдвинулись в указанную точку, подтвердили данные разведчиков и уничтожили противника с помощью противотанковых ракетных комплексов "Фагот".
Ранее военный эксперт заявил, что российские силы сменили тактику проведения спецоперации, и теперь действия ВС РФ станут жёстче и решительней.
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