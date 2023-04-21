В Брянской области на жилой дом упал беспилотник ВСУ

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Брянской области в результате атаки украинских националистов в городе Клинцы на жилой дом упал беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в доме выбило стёкла и есть частичные разрушения.

"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на жилой дом упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладений, выбиты стёкла", — пояснил губернатор.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.