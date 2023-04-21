В Брянской области в результате атаки украинских националистов в городе Клинцы на жилой дом упал беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в доме выбило стёкла и есть частичные разрушения.
"В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на жилой дом упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладений, выбиты стёкла", — пояснил губернатор.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
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