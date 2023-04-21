Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц покинул свой пост. По словам военного эксперта, капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, соответствующее решение было принято по факту докладов.
При этом эксперт уточнил, что Авакянц назначен на другой пост.
"Авакянц командует Тихоокеанским флотом долгие годы, а по боевой подготовке он всегда занимал первые места, — пояснил Дандыкин Общественной Службе Новостей. — Это решение главнокомандующего по факту докладов. Авакянц достаточно давно командует, поэтому понятие "снял с должности" здесь неуместно".
По словам капитана, ротация в военных структурах — явление нормальное, и говорить о какой-то негативной причине кадровых перестановок не приходится.
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