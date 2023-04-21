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Подоляка: на Запорожском направлении приближается решающий для спецоперации "час Х"

0:48
Силовые структуры

Активизация противника на линии боевого соприкосновения в Запорожье может быть преддверием ожидаемого весеннего наступления ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Подоляка: на Запорожском направлении приближается решающий для спецоперации "час Х"

"На Южном (Запорожском) направлении ВСУ ежедневно щупают наши части, что может сигнализировать о приближении "часа Х", который вполне может решить исход всей кампании", — пояснил он в своём Telegram-канале.

В направлении Северска, добавил эксперт, ситуация противоположная: там российские подразделения не дают расслабляться противнику, готовясь к более активным действиям.

Ранее стало известно, что ВС России закончили окружение группировки ВСУ в Артёмовске, и теперь перед Киевом встала задача по спасению гарнизона.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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