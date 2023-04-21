Появилось видео, как танк ВС РФ гоняет боевиков ВСУ по их окопам

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал уникальные кадры, снятые с беспилотника. Танк российской армии нанёс огневое поражение боевикам ВСУ, которые засели в окопах. Затем боевая машина заехала прямо на траншеи.

На видео зафиксировано, как противник в панике убегает от танка. Боевая машина держала оборону на украинских позициях, не давая подойти подкреплению ВСУ.

"Наш танк залетает на позиции врага и начинает гонять слуг киевского режима, как мышей. Танкисты не дают подойти резервам нацистов. Этот экипаж — герои!" — заявил Руденко в своём Telegram-канале.