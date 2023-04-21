Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал уникальные кадры, снятые с беспилотника. Танк российской армии нанёс огневое поражение боевикам ВСУ, которые засели в окопах. Затем боевая машина заехала прямо на траншеи.
На видео зафиксировано, как противник в панике убегает от танка. Боевая машина держала оборону на украинских позициях, не давая подойти подкреплению ВСУ.
"Наш танк залетает на позиции врага и начинает гонять слуг киевского режима, как мышей. Танкисты не дают подойти резервам нацистов. Этот экипаж — герои!" — заявил Руденко в своём Telegram-канале.
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