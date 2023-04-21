Губернатор Старовойт: украинский беспилотник атаковал пустой трактор в селе Гуево Курской области

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что в четверг, 20 апреля, БПЛА украинской армии нанёс удар по трактору-погрузчику в селе Гуево.

Трактор использовали работники для возведения фортификационных сооружений, отметил российский чиновник. По данным губернатора, дрон-камикадзе повредил только технику.

"Водитель не пострадал", — заключил политик в своём Telegram-канале.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о падении беспилотника ВСУ на жилой дом в Клинцах. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул чиновник.

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