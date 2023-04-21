Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что в четверг, 20 апреля, БПЛА украинской армии нанёс удар по трактору-погрузчику в селе Гуево.
Трактор использовали работники для возведения фортификационных сооружений, отметил российский чиновник. По данным губернатора, дрон-камикадзе повредил только технику.
"Водитель не пострадал", — заключил политик в своём Telegram-канале.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о падении беспилотника ВСУ на жилой дом в Клинцах. В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнул чиновник.
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