Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев призывает западные страны активнее помогать ВСУ с обслуживанием переданной техники. Помощь нужна и возле фронта, подчеркнул министр.
"Наши партнёры могли бы нанять специалистов. Мы сделаем всё возможное, чтобы организовать их приезд на Украину", — сказал глава военного ведомства, передаёт Newsweek.
Вместе с этим Резников подчеркнул, что отправлять технику для ремонта в Европу крайне трудно.
Ранее генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены объединения согласны принять Украину в блок.
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