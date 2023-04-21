Резников просил Запад отправить на Украину специалистов по обслуживанию техники возле боевых действий

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев призывает западные страны активнее помогать ВСУ с обслуживанием переданной техники. Помощь нужна и возле фронта, подчеркнул министр.

"Наши партнёры могли бы нанять специалистов. Мы сделаем всё возможное, чтобы организовать их приезд на Украину", — сказал глава военного ведомства, передаёт Newsweek.

Вместе с этим Резников подчеркнул, что отправлять технику для ремонта в Европу крайне трудно.

Ранее генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены объединения согласны принять Украину в блок.

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