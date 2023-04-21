Журналисты заявили, что пока российские силы не окружили украинских военных в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.
По информации источника РИА Новости, который находится в населённом пункте, сейчас между Украиной и РФ проходят ожесточённые бои в лесопосадках у трассы, связывающей город и посёлок Хромово. Как отметил собеседник агентства, ситуация со снабжением ВСУ ухудшается ежедневно.
"Ни о каком полном окружении украинской группировки речи не идёт", — подчеркнул источник журналистов.
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