РВ: военнослужащие ВС России уничтожили скопление боевиков ВС Украины

ВС России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

Российские солдаты нанесли точное поражение по скоплению боевиков Вооружённых сил Украины, что привело к уничтожению значительной части противника. Военнослужащие русской армии выпустили противотанковую ракету, которая ликвидировала вражескую пехоту, находившуюся на открытом пространстве недалеко от лесной зоны.

Военкоры опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу российских бойцов.

Ранее сообщалось, что ВС России захватили подразделение ВС Украины под Авдеевкой.