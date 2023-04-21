Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия попыталась применить химическое оружие. По данным чиновника, в результате атаки пострадал один военный.
Рогов сказал, что во время операции ВСУ использовали БПЛА и неизвестное вещество. В результате происшествия серьёзно никто не пострадал, подчеркнул политик.
"Химический ожог получил один военнослужащий", — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов предупредил, что Вашингтон готовит провокацию с химоружием на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.