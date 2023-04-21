Рогов: ВСУ попытались использовать химическое оружие на Запорожском направлении

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия попыталась применить химическое оружие. По данным чиновника, в результате атаки пострадал один военный.

Рогов сказал, что во время операции ВСУ использовали БПЛА и неизвестное вещество. В результате происшествия серьёзно никто не пострадал, подчеркнул политик.

"Химический ожог получил один военнослужащий", — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов предупредил, что Вашингтон готовит провокацию с химоружием на Украине.

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