Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что Вашингтон планирует провокацию. По словам эксперта, американские власти хотят применить сверхтоксичные отравляющие газы.
Вместе с этим специалист сказал, что Штаты уже разрабатывают фосфорорганические соединения на территории секретных заводов. Опасные вещества находятся в бункерах Минобороны США, отметил Прохватилов.
"Американские власти готовятся использовать химическое оружие в виде сверхтоксичных отравляющих газов типа Зоман, а также V-газы", — сказал учёный в беседе с URA.RU.
Собеседник издания допустил, что провокация произойдёт на Украине или в Молдавии. Штаты способны применить химоружие и на Ближнем Востоке, при этом обвинить в происшествии Иран, добавил специалист.
По его словам, американские военные на нужном участке соединят компоненты и создадут отравляющее вещество. Такое оружие называется бинарным, сообщил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что США доставили в Краматорск психотропное отравляющее вещество Би-Зет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.