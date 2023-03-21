Военный эксперт Прохватилов предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что Вашингтон планирует провокацию. По словам эксперта, американские власти хотят применить сверхтоксичные отравляющие газы.

Вместе с этим специалист сказал, что Штаты уже разрабатывают фосфорорганические соединения на территории секретных заводов. Опасные вещества находятся в бункерах Минобороны США, отметил Прохватилов.

"Американские власти готовятся использовать химическое оружие в виде сверхтоксичных отравляющих газов типа Зоман, а также V-газы", — сказал учёный в беседе с URA.RU.

Собеседник издания допустил, что провокация произойдёт на Украине или в Молдавии. Штаты способны применить химоружие и на Ближнем Востоке, при этом обвинить в происшествии Иран, добавил специалист.

По его словам, американские военные на нужном участке соединят компоненты и создадут отравляющее вещество. Такое оружие называется бинарным, сообщил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США доставили в Краматорск психотропное отравляющее вещество Би-Зет.