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Военный эксперт Прохватилов предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием

1:14
Силовые структуры

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что Вашингтон планирует провокацию. По словам эксперта, американские власти хотят применить сверхтоксичные отравляющие газы.

Военный эксперт Прохватилов предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием

Вместе с этим специалист сказал, что Штаты уже разрабатывают фосфорорганические соединения на территории секретных заводов. Опасные вещества находятся в бункерах Минобороны США, отметил Прохватилов.

"Американские власти готовятся использовать химическое оружие в виде сверхтоксичных отравляющих газов типа Зоман, а также V-газы", — сказал учёный в беседе с URA.RU.

Собеседник издания допустил, что провокация произойдёт на Украине или в Молдавии. Штаты способны применить химоружие и на Ближнем Востоке, при этом обвинить в происшествии Иран, добавил специалист.

По его словам, американские военные на нужном участке соединят компоненты и создадут отравляющее вещество. Такое оружие называется бинарным, сообщил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США доставили в Краматорск психотропное отравляющее вещество Би-Зет.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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