Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали использовать в Бахмуте (Артёмовске) химическое оружие против российских военных. Об этом сообщил военный корреспондент Сергей Середа в своём Тelegram-канале.
Репортёр отметил, что пока неизвестно, какое именно химическое соединение применили националисты. Пробы отданы на анализ.
По словам военкора, боевики распылили какой-то газ, после чего у бойцов ВС РФ сразу начались приступы эпилепсии.
Газ не имеет запаха, боевики обстреливают баллонами с ним российские штурмовые отряды то ли из миномётов, то ли из гранатомётов. Однако остановить продвижение русских отрядов это всё равно не помогает, заключил военкор.
Ранее появились сообщения о применении ВСУ химического оружия на Запорожском направлении.
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