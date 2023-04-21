Военкор Середа: боевики ВСУ применили химическое оружие в Артёмовске

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали использовать в Бахмуте (Артёмовске) химическое оружие против российских военных. Об этом сообщил военный корреспондент Сергей Середа в своём Тelegram-канале.

Репортёр отметил, что пока неизвестно, какое именно химическое соединение применили националисты. Пробы отданы на анализ.

По словам военкора, боевики распылили какой-то газ, после чего у бойцов ВС РФ сразу начались приступы эпилепсии.

Газ не имеет запаха, боевики обстреливают баллонами с ним российские штурмовые отряды то ли из миномётов, то ли из гранатомётов. Однако остановить продвижение русских отрядов это всё равно не помогает, заключил военкор.

Ранее появились сообщения о применении ВСУ химического оружия на Запорожском направлении.

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