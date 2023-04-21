Инициативой в боях в районе Марьинки и Авдеевки обладают российские военные. Об этом рассказал депутат парламента ДНР подполковник Андрей Баевский.
"И в направлении Авдеевки, и в направлении Марьинки инициатива находится на нашей стороне, наши бойцы продвигаются вперед", — сказал Баевский в эфире Первого канала.
Подполковник подчеркнул, что борьба на марьинском и авдеевском направлениях идёт ожесточённая, за каждый дом, из которых ВСУ сделали огневые точки и опорные пункты.
Российские штурмующие группы действуют при поддержке артиллерии, наносящей по противнику интенсивные удары.
Баевский напомнил о важности перехода Марьински и Авдеевки под контроль ВС РФ, так как именно из находящихся здесь огневых позиций ВСУ ведутся обстрелы Донецка, которые в последние пару дней стали особенно ожесточёнными.
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