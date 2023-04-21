Евсеев: США и Украина подготовили ловушку для самолётов ВКС РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретные данные Пентагона, где говорится о заканчивающихся ракетах для украинской противовоздушной обороны (ПВО), являются вбросом. США хотят ввести Россию в заблуждение, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Он подчеркнул, что руководство киевского режима целенаправленно сообщает о слабости своих систем ПВО.

"На Украину поставили три батареи комплекса Patriot и другие системы. Поэтому разговоры о том, что у противника к началу лета закончатся ракеты для С-300 или "Бука" — ложь, чтобы заманить в ловушку нашу авиацию и сбить её", — предупредил Евсеев в беседе с изданием "Украина.ру".

Украинские системы ПВО не могут перехватить российские управляемые авиабомбы, поскольку они сбрасываются с самолётов, которые не пересекают зону обороны противника. Однако Киев и его западные кураторы ждут, чтобы российская авиация подлетела ближе.

"Повторюсь, это сознательная дезинформация США, НАТО и Украины", — сделал вывод Евсеев.

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