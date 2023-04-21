Военкор Газдиев: в Белогоровке просто тьма украинской пехоты

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев присылает всё новые резервы ВСУ на Северское направление в ЛНР. Очередной батальон украинской пехоты прибыл в Белогоровку 21 апреля. Об этом проинформировал военкор Мурад Газдиев, основываясь на полученных разведданных.

"Наши штурмовики уже менее чем в километре от Белогоровки, бои идут в посадках и зелёнке", — рассказал Газдиев в разговоре с RT.

Военкор сообщил, что работа украинской артиллерии слышна, однако кажется, что она пока трудится вполсилы.

Газдиев полагает, что украинские подразделения стараются накопить снаряды.

Что же касается ситуации в самой Белогоровке, она "забита пехотой ВСУ" под завязку, добавил военкор.

Несколькими днями ранее Газдиев предположил, что ВСУ собираются начать контрнаступление в том числе из Белогоровки, и именно с этой целью сюда происходит стягивание украинских резервов.

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