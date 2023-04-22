МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы

Десятки тысяч военнослужащих Украины прошли обучение в странах НАТО, но они не смогли оказать существенного влияния на ход боевых действий, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Я видел 30-40 тысяч украинцев, обучающихся в Великобритании, Германии, США, Чехии и других местах. Что ж, большая часть людей, которые обучались там ранее, теперь мертвы", — отметил бывший советник Пентагона.

Он сильно сомневается, что новая партия солдат и офицеров ВСУ успеет подготовиться, чтобы как-то изменить исход украинского конфликта.

Ранее военный эксперт заверил, что на Запорожском направлении приближается час X, который станет окончанием всей спецопераций.

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