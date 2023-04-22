Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Натуральные и безопасные способы борьбы с вредителями в саду
Asia Times: новые планирующие бомбы ВС России поставили Украину и США в тупик
Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем
Хосеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" взять требл в этом сезоне
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне
Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"
Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей

МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы

Силовые структуры

Десятки тысяч военнослужащих Украины прошли обучение в странах НАТО, но они не смогли оказать существенного влияния на ход боевых действий, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

МакГрегор: большая часть подготовленных на Западе солдат и офицеров ВСУ уже мертвы

"Я видел 30-40 тысяч украинцев, обучающихся в Великобритании, Германии, США, Чехии и других местах. Что ж, большая часть людей, которые обучались там ранее, теперь мертвы", — отметил бывший советник Пентагона.

Он сильно сомневается, что новая партия солдат и офицеров ВСУ успеет подготовиться, чтобы как-то изменить исход украинского конфликта.

Ранее военный эксперт заверил, что на Запорожском направлении приближается час X, который станет окончанием всей спецопераций.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Солдат ВСУ рассказал зверствах иностранных наёмников

Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.

Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ
Лётчик ВКС РФ Попов допустил, что на Белгород с бомбардировщика Су-34 упала бомба ФАБ-250
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
Российские бойцы захватили подразделение ВС Украины
События подтверждают удары "Кинжалами" по бункеру НАТО во Львове 9 марта
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Штурмовики ВС РФ уже менее чем в километре от Белогоровки, идут бои в посадках — RT
Селин рассказал, почему создатели сериала "Улицы разбитых фонарей" убили Дукалиса
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
В Польше активно привлекают добровольцев для участия в конфликте на Украине
Последние материалы
Кошка трётся о вас? Она показывает, что вы живёте на её территории и ей от этого спокойно
Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем
Хосеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" взять требл в этом сезоне
Патрис Бержерон пропустит вторую игру в серии против "Флориды" в Кубке Стэнли
Общий долг клубов Франции приближается к 1 млрд евро
Лионель Месси достиг отметки в 30 очков по системе "гол+пас" в этом сезоне
Андрей Мостовой о вероятности чемпионского матча со "Спартаком"
Елена Вяльбе о том, почему у РПЛ мало зрителей
Килиан Мбаппе повторил рекорд Лиги 1
Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников