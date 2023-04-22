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РВ показала колонну танков Leopard 2 и БТР M113 в грязи где-то на Украине

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Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают интенсивно осваивать боевую технику, полученную от стран НАТО. В Сети появилось новое видео, на котором колонна немецких танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортёров (БТР) M113 ползёт по грязи где-то на Украине. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На снятом украинскими боевиками ролике, натовская бронетехника передвигается по размокшей от дождей лесной дороге, утопая в грязи. Очевидно, что погодные условия пока не позволяют ВСУ начать обещанное контрнаступление.

Ранее военкоры показали уничтожение российскими десантниками итальянской гаубицы с помощью беспилотника "Ланцет" в лесу под Кременной в ЛНР.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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