РВ показала колонну танков Leopard 2 и БТР M113 в грязи где-то на Украине

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают интенсивно осваивать боевую технику, полученную от стран НАТО. В Сети появилось новое видео, на котором колонна немецких танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортёров (БТР) M113 ползёт по грязи где-то на Украине. Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На снятом украинскими боевиками ролике, натовская бронетехника передвигается по размокшей от дождей лесной дороге, утопая в грязи. Очевидно, что погодные условия пока не позволяют ВСУ начать обещанное контрнаступление.

Ранее военкоры показали уничтожение российскими десантниками итальянской гаубицы с помощью беспилотника "Ланцет" в лесу под Кременной в ЛНР.